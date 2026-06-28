Dal 1° al 3 ottobre 2026 Olbia ospiterà la quarta edizione del Festival dell'Aerospazio, appuntamento ormai consolidato nel panorama della divulgazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

L'evento metterà al centro le tecnologie abilitanti, protagoniste della nuova corsa allo spazio e sempre più determinanti anche per lo sviluppo economico e industriale sulla Terra. Robotica avanzata, intelligenza artificiale, automazione, materiali innovativi, manifattura evoluta, telecomunicazioni, infrastrutture e sistemi intelligenti saranno al centro di un ricco programma che coinvolgerà imprese, università, centri di ricerca, startup, istituzioni e giovani talenti. L'obiettivo è favorire il dialogo tra tutti gli attori dell'ecosistema aerospaziale, creando opportunità di confronto, collaborazione e crescita.

Tra le iniziative già avviate per l'edizione 2026 il Concorso di Idee "Abilitare il Futuro – Verso una nuova era tra Terra e Spazio", rivolto a studenti universitari, dottorandi e neolaureati tra i 21 e i 30 anni. Il concorso premierà i migliori progetti dedicati alle tecnologie abilitanti e alle loro applicazioni nello spazio e sulla Terra, mettendo in palio tre borse di studio sotto forma di voucher. La premiazione si svolgerà durante il Festival.

ùAperte, inoltre, le adesioni per l'Area Espositiva 2026, dedicata ad aziende, startup, enti e istituzioni interessati a presentare prodotti, servizi e tecnologie innovative. Tra le novità di questa edizione, gli espositori potranno organizzare laboratori e attività pratiche rivolte agli studenti delle scuole superiori, favorendo un contatto diretto tra il mondo dell'impresa e le nuove generazioni.

«L'edizione 2026 si inserisce in un momento particolarmente significativo per il settore spaziale – il commento degli organizzatori - ovvero il ritorno dell'uomo sulla Luna attraverso il programma Artemis che rappresenta una delle principali sfide tecnologiche mondiali. Le innovazioni sviluppate per vivere e lavorare in ambienti estremi stanno già trovando applicazione in numerosi comparti produttivi terrestri, contribuendo alla crescita della space economy e accelerando la trasformazione tecnologica di molte industrie».

Fin dalla sua nascita, il Festival dell'Aerospazio si è proposto come punto d'incontro tra ricerca scientifica, industria, formazione e istituzioni, con l'obiettivo di valorizzare le opportunità offerte dall'economia dello spazio e le ricadute concrete che queste innovazioni possono generare per imprese, territori e cittadini. I numeri delle precedenti edizioni confermano la costante crescita della manifestazione: oltre 8.500 presenze, 156 relatori, 25 conferenze e 192 laboratori didattici dedicati all'innovazione, alla ricerca e alla formazione nelle discipline STEM e aerospaziali. Un percorso che ha consolidato il Festival come uno degli appuntamenti di riferimento per la divulgazione scientifica in Italia.

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