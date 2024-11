Restano ancora gravi le condizioni di salute dell’uomo di 78 anni originario di Modena ma residente da tempo a Trinità d’Agultu, dove è rimasto ferito domenica mattina, a seguito dell’esplosione causata da una fuga di gas.

Lo scoppio, poco dopo le 8, nella cucina al primo piano di una palazzina in via delle Poste, ha provocato il cedimento del solaio e di alcune pareti. L’intero edificio è stato seriamente danneggiato e dichiarato inagibile. Il pensionato ha riportato traumi e ustioni nel 70 per cento del corpo. Attualmente si trova ricoverato nel Centro grandi ustioni di Sassari e la prognosi è di 48 ore.

Dopo l’esplosione l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari. Illesa la donna che si trovava nella veranda al secondo piano della palazzina.

Nella palazzina al momento dell’esplosione si trovavano soltanto due persone. La strada è stata chiusa al traffico su disposizione del sindaco Giampiero Carta, in attesa della messa in sicurezza. I condomini attendono di poter rientrare nei loro appartamenti.

