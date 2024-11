Momenti di paura a Trinità d’Agultu dove è esplosa una bombola di gas in un'abitazione, al primo piano di una palazzina in via Delle Poste.

Un pensionato di 78 anni, Auriello Canali, originario dell'Emilia Romagna, è rimasto gravemente ferito, con traumi e ustioni in diverse parti del corpo. L’incidente ha coinvolto due persone in due appartamenti vicini. L’uomo rimasto sempre cosciente è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco di Tempio e, dopo le prime cure da parte degli operatori del 118, è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso presso il Centro grandi ustioni di Sassari.

Un’altra donna fortunatamente illesa, una badante che si trovava da sola in quel momento nell’appartamento adiacente, impossibilitata ad uscire a causa dei detriti che ostruivano l’ingresso, è stata soccorsa con l’autoscala dei vigili del fuoco di Sassari.

La palazzina a tre piani è stata dichiarata inagibile e il sindaco Giampiero Carta, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura della strada pubblica. Sul posto anche i carabinieri di Valledoria, l’ambulanza del 118 e il funzionario dei vigili del fuoco che indaga sulle cause dell’esplosione. Le operazioni sono coordinate dal comandante provinciale Antonio Giordano.

© Riproduzione riservata