Elezioni provinciali, chiusa la lista Uniti per la Gallura e Monte Acuto a sostegno di Nizzi presidenteChiuso l'elenco dei candidati a sedere nel Consiglio provinciale, secondo una sintesi tra territori e forze politiche
Tutti in corsa per Settimo Nizzi presidente della provincia Gallura Nord Est Sardegna: depositato il listone unico Uniti per la Gallura e Monte Acuto.
Chiuso l'elenco dei candidati a sedere nel Consiglio provinciale, secondo una sintesi tra territori e forze politiche. Due, del partito del presidente, quelli in corsa per il Comune di Olbia: la capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Maria Antonietta Cossu, e il consigliere Michele Fiori.
Uno per ogni Comune, proporzionalmente al peso demografico: per Arzachena, il suo sindaco, Roberto Ragnedda, per Tempio, la vicesindaca, Anna Paola Aisoni, e per La Maddalena, la omologa Federica Porcu.
Gli altri candidati sono stati scelti tenendo fede ai patti: due nomi per ogni Unione dei Comuni, uno per ogni schieramento. A rappresentare la Comunità montana del Monte Acuto, per il centrodestra, la consigliera di Alà dei Sardi, Anna Letizia Addis, e per il centrosinistra il sindaco di Oschiri, Roberto Carta.
Per l'Unione dei Comuni Riviera Gallura, il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, espressione del centrosinistra, e il collega di Budoni, di centrodestra, Antonio Addis. In rappresentanza dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, insieme a Tempio, la consigliera e segretaria del Partito democratico di Luogosanto, Francesca Dongu.