«E... se fossi davvero un poeta?»: ad Arzachena l’incontro con Alessandro PitturruSecondo appuntamento culturale nella Biblioteca comunale Manlio Brigaglia
Secondo appuntamento culturale oggi, venerdì 23 gennaio, nella Biblioteca comunale Manlio Brigaglia di Arzachena, con la regia di MSD & Partners. L’incontro è in programma alle 16:30 e vedrà Mario Sotgiu dialogare con Alessandro Pitturru, che presenterà il suo libro «E... se fossi davvero un poeta?».
Il volume è una raccolta di poesie iniziata circa vent’anni fa, quando l’autore ha scelto di rallentare il proprio ritmo di lavoro per osservare con maggiore attenzione il mondo esterno e quello interiore.
«Alessandro Pitturru è un uomo dei nostri tempi – afferma Mario Sotgiu – che ha corso e lavorato, lavorato e corso… ma a un certo punto ha deciso di rallentare, di guardarsi intorno e di osservare il mondo con più attenzione per decidere, alla fine, di raccontare il suo. La sua poesia è descritta, da chi la conosce, come una poesia capace di stridere con la nostra indifferenza, con note inaspettate, irriverenti, graffianti, impegnative. Un linguaggio potente e intenso, ma vicino all’esperienza quotidiana».
«E... se fossi davvero un poeta?», conclude Sotgiu, «oltre a essere un piccolo successo editoriale, è anche un libro che contiene una carica emotiva e un tono che possono spiazzare il lettore, ma che riescono, allo stesso tempo, a rompere le distanze proprio fra l’autore e il lettore».
Il terzo appuntamento, venerdì 30 gennaio alle ore 16:30, sarà invece di carattere musicale e avrà per titolo “Steccando si impara”. «Sarà l’occasione per scoprire, con un pizzico di emozione, piccoli talenti musicali arzachenesi in erba», afferma ancora Mario Sotgiu. È quasi pronto il programma degli incontri di febbraio.