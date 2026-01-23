Secondo appuntamento culturale oggi, venerdì 23 gennaio, nella Biblioteca comunale Manlio Brigaglia di Arzachena, con la regia di MSD & Partners. L’incontro è in programma alle 16:30 e vedrà Mario Sotgiu dialogare con Alessandro Pitturru, che presenterà il suo libro «E... se fossi davvero un poeta?».

Il volume è una raccolta di poesie iniziata circa vent’anni fa, quando l’autore ha scelto di rallentare il proprio ritmo di lavoro per osservare con maggiore attenzione il mondo esterno e quello interiore.

«Alessandro Pitturru è un uomo dei nostri tempi – afferma Mario Sotgiu – che ha corso e lavorato, lavorato e corso… ma a un certo punto ha deciso di rallentare, di guardarsi intorno e di osservare il mondo con più attenzione per decidere, alla fine, di raccontare il suo. La sua poesia è descritta, da chi la conosce, come una poesia capace di stridere con la nostra indifferenza, con note inaspettate, irriverenti, graffianti, impegnative. Un linguaggio potente e intenso, ma vicino all’esperienza quotidiana».

«E... se fossi davvero un poeta?», conclude Sotgiu, «oltre a essere un piccolo successo editoriale, è anche un libro che contiene una carica emotiva e un tono che possono spiazzare il lettore, ma che riescono, allo stesso tempo, a rompere le distanze proprio fra l’autore e il lettore».

Il terzo appuntamento, venerdì 30 gennaio alle ore 16:30, sarà invece di carattere musicale e avrà per titolo “Steccando si impara”. «Sarà l’occasione per scoprire, con un pizzico di emozione, piccoli talenti musicali arzachenesi in erba», afferma ancora Mario Sotgiu. È quasi pronto il programma degli incontri di febbraio.

