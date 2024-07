Dopo la scomparsa di Michel Frison (il ragazzo inglese che viene cercato anche oggi) a Luogosanto c’è una una nuova allarmante sparizione.

Da ieri non si hanno più notizie di un pensionato di 87 anni, Francesco Pintus.

L’anziano si è allontanato dalla sua abitazione e di lui non si sa più nulla. Sono in corso le ricerche in una zona a ridosso del centro abitato. Sono impegnati nelle operazioni di recupero e soccorso, i Carabinieri della Compagnia di Tempio, i Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile.

Molte delle persone che stanno cercando Pintus sono le stesse da giorni impegnate nel piano attivato dopo la scomparsa di Michel Frison, il ragazzo di 25 anni che si è addentrato nelle campagne di Valdicorru e del quale si sono perse le tracce.

Le persone che vengono cercate nel territorio di Luogosanto sono due e c’è molta preoccupazione per entrambi i casi.

