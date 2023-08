Consumazioni: due caffè e due bottigliette d’acqua. Conto: 60 euro. Succede in un noto bar di un notissimo hotel di Porto Cervo, stando al racconto di due turisti romani che, scioccati, hanno inviato lo scontrino (l’ennesimo dell’estate) alla redazione del Corriere della Sera.

Al tavolino sono stati portati anche alcuni biscotti. Ma la somma è stata considerata comunque troppo elevata, anche se spesa in una delle località più costose del Mediterraneo (e non solo).

I due clienti hanno chiesto spiegazioni sulla cifra: «La giustificazione dei gestori», hanno riferito, «è stata che non si tratta di un semplice caffè ma una esperienza. La realtà è però un caffè con acqua e 2 biscotti».

Così ecco l’ennesima lamentela sugli scontrini “roventi”. Mentre c’è chi, in altre località, ha pagato il caffè 1,50 euro e sapeva già prima come sarebbe andata a finire. Come si può sapere in Costa Smeralda.

