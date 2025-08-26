Droga nel market, sei indagati in Gallura: sequestrato anche un taserAlcuni passaggi delle sostanze stupefacenti sarebbero avvenuti utilizzando le casse automatiche del supermercato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il pubblico ministero Mauro Lavra ha chiuso una importante operazione antidroga condotta dai Carabinieri ad Arzachena e Olbia. ll personale dell’Arma ha denunciato sei persone, di Olbia, Arzachena, Muravera, Bolotana e Sassari.
Stando alle indagini l’attività di spaccio veniva organizzata in un appartamento ad Arzachena. Nella casa il personale dell’Arma ha trovato e sequestrato un taser con due dardi, perfettamente funzionante.
Sarebbero state segnalate alla Procura di Tempio decine di cessioni di droga (cocaina, Mdma, ketamina e marijuana). Sempre stando alle indagini, alcuni passaggi delle sostanze stupefacenti sarebbero avvenuti utilizzando le casse automatiche di un supermercato di Olbia.