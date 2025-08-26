Il pubblico ministero Mauro Lavra ha chiuso una importante operazione antidroga condotta dai Carabinieri ad Arzachena e Olbia. ll personale dell’Arma ha denunciato sei persone, di Olbia, Arzachena, Muravera, Bolotana e Sassari.

Stando alle indagini l’attività di spaccio veniva organizzata in un appartamento ad Arzachena. Nella casa il personale dell’Arma ha trovato e sequestrato un taser con due dardi, perfettamente funzionante.

Sarebbero state segnalate alla Procura di Tempio decine di cessioni di droga (cocaina, Mdma, ketamina e marijuana). Sempre stando alle indagini, alcuni passaggi delle sostanze stupefacenti sarebbero avvenuti utilizzando le casse automatiche di un supermercato di Olbia.

© Riproduzione riservata