Donna morta in spiaggia a Golfo Aranci: disposta l’autopsiaLa trentottenne si è accasciata sul bagnasciuga mentre camminava con marito e figlio
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La Procura di Tempio ha disposto l’autopsia sul corpo della turista tedesca deceduta nel primo pomeriggio di ieri a Golfo Aranci, nella località Spiaggia Bianca.
La vittima, 38 anni, stava camminando con il figlio e il marito sul bagnasciuga quando si è fermata dicendo di avere fortissimi dolori alla testa. Subito dopo la donna si è accasciata a terra ed è deceduta.
Potrebbe trattarsi di un malore, ma la Procura di Tempio ha affidato alla Guardia Costiera tutti gli accertamenti sul caso.