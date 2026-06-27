La Procura di Tempio ha disposto l’autopsia sul corpo della turista tedesca deceduta nel primo pomeriggio di ieri a Golfo Aranci, nella località Spiaggia Bianca.

La vittima, 38 anni, stava camminando con il figlio e il marito sul bagnasciuga quando si è fermata dicendo di avere fortissimi dolori alla testa. Subito dopo la donna si è accasciata a terra ed è deceduta.

Potrebbe trattarsi di un malore, ma la Procura di Tempio ha affidato alla Guardia Costiera tutti gli accertamenti sul caso.

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