«L’Isola di La Maddalena nel weekend dal 24 al 26 maggio si tingerà di lilla, il colore dedicato ai DCA: i disturbi del comportamento alimentare». Lo scrive Marta D’Amico, presidente di Sportisola, associazione che organizza la seconda edizione di “Lilac Run” in programma a La Maddalena in questo fine settimana.

Dal pomeriggio di venerdì 24 maggio è previsto l’incontro presso il Ristorante la Perla Blu, a Cala Gavetta, in compagnia di Gianfranco Semenzato, chef del Globe di Milano per un “Blind tasting, un assaggio al buio, per poi spostarsi all’Abbatoggia Village, in compagnia della scrittrice e performer Isaura Nencini e la mail art. Il sabato la mattina inizia con “sport e consapevolezza”, in compagnia della blogger Luna Pagnin, e il suo “Spazio Lunare”.

Nel pomeriggio di sabato, invece, Jessica Rigoli, giovane scrittrice maddalenina e Lara Laino, coach sportiva, realizzeranno con i partecipanti laboratori creativi e attività olistiche. Per concludere la serata è previsto un aperitivo, al tramonto, sul mare dell’Abbatoggia Village, con le proposte dallo chef. Domenica mattina 2 maggio ci sarà il Race Day, con le gare da 9.9 km competitiva e non competitiva e con il trekking panoramico di 5 km. Tutte le info e le iscrizioni per le tre gare sono disponibili sul sito https://sportisola.it/lilac-fit-run/

