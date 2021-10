Slitta ancora, per un difetto di notifica, l’interrogatorio di Salmo in Procura a Tempio Pausania.

L’appuntamento previsto per questa mattina tra il rapper olbiese e il procuratore Gregorio Capasso è stato rinviato a data da destinarsi. Ora il legale di Salmo, Rino Seu, si raccorderà con la Procura per una nuova convocazione.

Il rapper deve essere ascoltato in merito all'inchiesta sul concerto non autorizzato e il maxi assembramento del 13 agosto al molo Brin di Olbia. La vicenda coinvolge anche l'imprenditore Kevin Lupetti, che gestisce la ruota panoramica e lo spazio adiacente, dove si è svolto il concerto della discordia e e che è assistito dai legali Antonello Desini e Nicoletta Mani.

I due sono accusati in concorso di aver organizzato senza alcuna autorizzazione il concerto gratuito che radunò circa 3.500 persone, in barba a tutte le norme anti-Covid e mentre la Sardegna era in piena ondata pandemica.

La Squadra mobile della Questura di Sassari ha verificato la mancanza dei nulla osta e quindi la violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, olte che delle norme per la prevenzione del Covid.

