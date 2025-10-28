Il Costa Smeralda spalanca le porte a “Trame di Sardegna – Dall’azzurro del mare al rosso della terra”. La mostra, espressione del progetto promosso dall’Associazione “Accademia Sardegna nel Cuore” per la valorizzazione della cultura, delle tradizioni e dell’identità sarda attraverso la straordinaria ricchezza dei suoi costumi, è stata allestita negli spazi dell’Art Gallery dell’aeroporto di Olbia e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, fino al 31 dicembre.

«Questo progetto nasce dall’amore autentico di un gruppo di persone che condividono la stessa passione: raccontare e valorizzare la nostra terra, la nostra cultura, le nostre radici. Ogni costume, ogni tessuto, ogni colore racchiude un frammento della nostra identità, della nostra storia e del nostro cuore», ha spiegato Giovanna Derosas, presidente dell’Associazione “Accademia Sardegna nel Cuore”, durante la presentazione, alla quale hanno partecipato Sabrina Serra, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Olbia, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, associazioni e cittadini per la valorizzazione delle tradizioni locali e la diffusione dell’arte come linguaggio di identità condivisa, e il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni, che con le sue parole ha espresso l’orgoglio per aver sostenuto un progetto capace di raccontare l’Isola attraverso la bellezza dei suoi costumi, dei suoi colori e della sua memoria collettiva.

A completamento della cerimonia inaugurale l’esibizione del corpo di ballo sardo di Berchiddeddu. «Trame di Sardegna è molto più di una mostra: è un viaggio nelle radici, nei colori e nelle emozioni di un popolo. Ogni costume racconta mani che intrecciano, storie che resistono e un’identità che continua a vivere», la chiosa di Giovanna Derosas.

