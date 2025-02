Mettere in contatto i produttori locali con ristoranti, pizzerie e bar per incrementare l’offerta di qualità e genuinità. È uno degli obiettivi del progetto “Dalla Terra alla Tavola”: produttori del territorio incontrano ristoranti e pizzerie di qualità.

La campagna di valorizzazione dei prodotti del territorio e promozione della filiera corta e sostenibile ha fatto tappa a Tempio. Organizzata da Confesercenti Sardegna e finanziata dall’Assessorato regionale al Commercio, Artigianato e Turismo, l’iniziativa prevede numerosi appuntamenti nel prossimo biennio. Nel ristorante Il Trenino in piazza Gallura, si sono confrontati chi produce con passione e chi offre piatti d’eccellenza. La sezione di Tempio di Confesercenti Sardegna ha creato un ponte con il mondo della produzione locale. Erano presenti il sindaco di Tempio, Gianni Addis e i rappresentanti del mondo della ristorazione.

Gianni Simula, direttore provinciale di Confersercenti del Nord Sardegna, spiega: «Con il progetto “Dalla Terra alla Tavola” vogliamo sensibilizzare il settore della ristorazione sull’importanza di scegliere ingredienti a chilometro zero, non solo per la qualità del prodotto finale, ma anche per il sostegno all’economia locale e la riduzione dell’impatto ambientale. Il programma prevede oltre alle degustazioni, momenti di street food, degustazioni guidate, promozione turistica dei territori e tavole rotonde su temi come la stagionalità, la sostenibilità e il valore della tradizione culinaria».

