Compariranno domani davanti alla giudice di Tempio Marcella Pinna i due presunti responsabili dello scippo di un costoso orologio (vittima una turista), avvenuto a Porto Cervo la sera del 25 agosto.

Stando agli atti le due persone arrestate dai Carabinieri, provengono da Parigi e Lille e si chiamano Amin Bourdim e Yanis Lebgaa. Si tratta di due giovani (difesi dagli avvocati Alberto Sechi, Sabina Piga e Monica Cazzari) la cui identità, però, è tutta da verificare.

I Carabinieri di Olbia e Porto Cervo (che hanno fermato i due francesi con la collaborazione determinante della Vigilanza del Consorzio Costa Smeralda) stanno indagando per verificare eventuali complicità con le tre persone arrestate a Porto Cervo con le stesse accuse (scippo di costosi orologi) qualche settimana fa.

Tutti hanno noleggiato per pochi giorni una utilitaria a Olbia. A quanto pare le persone arrestate il 1 agosto avevano passaporti falsi.

