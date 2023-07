Fino a 16mila euro al metro quadro per una villa ad Arzachena. Nella zona di Olbia, invece, non se ne spendono meno di 10.700. A Palau, invece, si toccano i 7.600 euro al metro quadro.

Nonostante i prezzi – stratosferici per i più - la Costa Smeralda si conferma uno dei territori italiani più gettonati del mercato residenziale di lusso.

Basti pensare che, in base ai principali indicatori dell'offerta, disponibilità di annunci sul mercato, valore complessivo dello stock offerto e superfici totali, le compravendite di residenze di lusso nei tre centri più “in” della costa gallurese hanno visto dal 2019 un incremento tra il 48% e il 55% rispetto al primo semestre del 2019.

A fornire la fotografia del mercato immobiliare smeraldino è l’ultimo report redatto da LuxuryEstate.com, portale internazionale leader negli immobili di lusso.

«Il mattone del lusso in Costa Smeralda arriva a toccare il valore di 784 milioni di euro, pari all’1,6% del valore totale del comparto nel nostro Paese», viene spiegato, e «il mercato della Costa Smeralda evidenzia una presenza sempre più elevata di immobili in vendita, con una crescita forte in tutte le componenti dell'offerta rispetto al periodo pre-pandemico».

Un appeal, quello di Arzachena, Olbia e Palau, per chi ha la possibilità di spendere e investire, testimoniato anche dalla “velocità” con cui si concludono le trattative di compravendita: «Per vendere un immobile di lusso in quest'area – sottolinea LuxuryEstate.com – oggi servono 6,9 mesi di media, mentre a inizio 2019 ne erano necessari 8,2».

Ma quanto si spende esattamente per una villa di lusso in Costa Smeralda?

LuxuryEstate propone tre esempi:

Per una villa di lusso ad Arzachena, in condizioni buone/ottime, di superficie compresa tra i 280 e i 460 metri quadri si devono tirare fuori dai 4,6 ai 6,1 milioni di euro.

Per una villa di lusso ad Olbia, in condizioni buone/ottime, di superficie compresa tra i 270 e i 400 metri quadri sono necessari dai 3,2 ai 4,6 milioni di euro.

Più “economica” (si fa per dire) la zona di Palau, dove per una residenza di lusso di meno di 300 metri quadrati si arriva a spendere 2,4 milioni di euro.

© Riproduzione riservata