Prosegue la collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Arzachena e la cooperativa sociale La Rosa di Gerico, nell’ambito del progetto Comenessunomai, a favore dei giovani.

Una delle iniziative realizzate da qualche tempo a questa parte si è da poco conclusa ed è quella che ha visto 4 ragazze e 2 ragazzi di età compresa fra i 14 e 20 anni visitare la città di Gorizia, che è al primo posto in Italia per qualità della vita dei teenager, e di incontrare l’Amministrazione comunale locale. L’iniziativa è stata condotta con Rosalba Fizzarotti, Micaela Pisciottu, direttore artistico del progetto Comemenessunomai, La Cooperativa La Rosa di Gerico, Alessandro Careddu, assessore ai Servizi sociali e Protezione Civile, e Giovanni Carta, delegato alla Cultura.

Un’altra iniziativa è in programma il prossimo 18 aprile con “Spaziogreen”, che natura. Saranno esplorati i luoghi più tipici e selvaggi del territorio di Arzachena, a piedi, con una sola regola: i telefoni rimarranno a casa. Dunque passeggiate in libertà senza smartphone per ragazzi e ragazze dai 12 ai 21 anni, con partenza da via Marconi 4/A, venerdì 18 aprile alle 10:30; pranzo al sacco. Gli organizzatori affermano che questa non è altro che la prima di una serie di iniziative di questo tipo.

