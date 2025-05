È deceduto prematuramente lo scorso 14 settembre e il Palau lo vuole ricordare col 1° Memorial a lui dedicato riservato alla categoria esordienti, domenica prossima, 11 maggio, dalle ore 09.00 presso lo stadio Manlio Scopigno. Vi parteciperanno, oltre al Palau, squadra dove è cresciuto insieme al fratello gemello Mario, l’Avellino, la Torres, l’Ilvamaddalena (squadre dove ha militato) e il Civitas Tempio. Marco insieme al gemello Mario, ricorda l’Us Palau, “avevano iniziato a tirare i primi calci al pallone nel vecchio campo sportivo in terra battuta di Palau, debuttano giovanissimi in prima squadra, mettendosi da subito in evidenza, tanto da suscitare l'interesse della Torres di Sassari che allora militava in serie C, e pur giovanissimi, l'allenatore Vanni Sanna che stravedeva per loro gli schierò da subito titolari, diventando in breve tempo i beniamini della tifoseria torresina. Le loro prestazioni da subito destarono l'attenzione di vari club del continente, e da lì spiccarono il volo nel calcio che contava, facendo la fortuna di tutte le squadre dove avevano giocato, facendosi sempre ben volere da tutti. Marco a differenza di Mario è stato meno fortunato, perché un brutto infortunio gli aveva in pratica stroncato ancora giovane la carriera nel Calcio ad alti livelli”. Marco Piga (nato a Palau nel 1956 e deceduto a La Maddalena nel 2024), ha giocato anche con la Lucchese, l’Atalanta e il Catania.

