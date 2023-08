Grave incidente questo pomeriggio sulla strada a quattro corsie Olbia-Sassari.

All’altezza del bivio per Madonna di Castro, in territorio di Oschiri, una Volkswagen Tiguan che viaggiava in direzione Sassari si è andata a schiantare contro un’autocisterna.

L’uomo alla guida del suv, un sassarese di 42 anni, è in condizioni molto gravi. Soccorso dagli operatori del 118, è stato poi condotto in codice rosso all’ospedale di Sassari.

Sul posto anche la Polizia per i rilievi e i Vigili del fuoco di Ozieri. Per alcune ore il traffico è rimasto rallentato, dall’autocisterna non è fuoriuscito carburante e l’autista è rimasto completamente illeso.

