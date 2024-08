L’isola di Spargi, nell’arcipelago di La Maddalena, chiusa e off-limit per diverse ore per consentire «le urgenti e non oltre differibili operazioni di abbattimento dei cinghiali».

Lo ha comunicato la Capitaneria di Porto, annunciando l’interdizione – venerdì 30 agosto, dalle 15 alle 22 – di «un’ampia zona di mare dell’isola, come noto in questo periodo altamente frequentata dai turisti», alcuni dei quali – tra cui un bambini – aggrediti proprio dai cinghiali che la popolano.

«In particolare – spiega la Guardia Costiera – sarà interdetta tutta la fascia costiera, con estensione fino a 500 metri dalla costa, nel tratto compreso tra Cala d’Alga, Cala Corsara, Cala Granara, Cala dell’Amore e Cala Connarsi».

Vietati navigazione, ormeggio, sosta, balneazione, pesca, immersione da parte di qualunque unità navale (diporto, barconi traffico, pesca).

«Sul posto – precisa la Capitaneria – saranno presenti diverse unità navali della guardia costiera e delle altre forze di polizia a vigilare».

Per i trasgressori sono previste sanzioni.

