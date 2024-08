Un bambino di 9 anni che si trovava in compagnia dei genitori in visita all'Isola di Spargi, nell'arcipelago del Parco di La Maddalena, è stato morso da un cinghiale sulla spiaggia di Cala Corsara.

Il piccolo è stato subito soccorso dalla Guardia Costiera che ha trasportato sull'isola i volontari del 118 che lo hanno preso in cura. Poi è stato trasferito al porto di La Maddalena e quindi al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Merlo dove sono sono stati necessari sei punti di sutura.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa, il bimbo stava per fare il bagno quando, per cause ancora da chiarire, il cinghiale si è avventato su di lui.

Da tempo sull'isola si aggirano diversi esemplari di cinghiale che si avvicinano ai turisti cercando cibo negli zaini e nelle borse frigo.

Sui social sono tanti i video nei quali si vedono questi animali selvatici, a volte intere famiglie con mamma e cuccioli al seguito, che cercano di "rubare" il cibo portato dai turisti.

