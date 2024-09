“Ciak si pianta” è il progetto per compensare le emissioni di Co2 emesse dall’organizzazione e dai partecipanti al Premio Solinas 2024 che, in questi giorni, si sta svolgendo a La Maddalena.

Ieri pomeriggio, nel giardino della sede del Parco Nazionale, sono stati piantati alcuni alberelli di ginepro. A farlo sono stati i “Ragazzi dal pollice verde”, gruppo di giovani con disabilità che ha in cura un orto presso il Centro di Educazione Ambientale dello stesso Parco, a Caprera.

«Il compito di piantarli è stato affidato a questi ragazzi – afferma la commissaria, Rosanna Giudice - con l’impegno che poi, curandoli, seguano gli alberi nella loro crescita».

La targa “Ciak si pianta” è posta davanti ad ogni alberello, a riproporre l’ambito, quello di un premio cinematografico, nel quale si svolge la manifestazione.

«Questi ragazzi si adopereranno per un qualcosa che serve non solo a loro ma a tutti noi», sottolinea la commissaria. «Tutto il cinema italiano aderisce ai protocolli per la difesa dell’ambiente; ambiente che ci sta chiedendo di fare delle azioni di salvaguardia, e noi rispondiamo», afferma la direttrice del Premio Solinas, Annamaria Granatello, «il Premio Solinas risponde e, nei territori in cui opera, cerca di fare delle azioni ecosostenibili».

Terminata la manifestazione, il “Premio” andrà via, ma a curare gli alberi saranno «i giovani di La Maddalena, che si occupano già di un orto, cosa che ci sembra la soluzione migliore».

