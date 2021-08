Chiusura di cinque giorni per il celebre Country Club di Porto Rotondo dove, nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri hanno accertato e documentato la presenza di alcune centinaia di ragazzi, tutti senza mascherina, intenti a bere e ballare anche in un’area al coperto, normalmente adibita alla discoteca.

I controlli rientrano nell’ambito delle attività dei militari del reparto territoriale di Olbia, in collaborazione con i Nas e il nucleo ispettorato del lavoro di Sassari, volte a garantire il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.

I CONTROLLI – Le visite effettuate sin dai primi giorni di luglio a esercizi pubblici, ristoranti e locali di intrattenimento del territorio hanno permesso ai militari sino ad oggi di visitare e ispezionare 18 tra discoteche, disco bar, stabilimenti balneari oltre ad alcuni ristoranti e alberghi, identificando oltre 100 persone ed elevando complessivamente sanzioni pecuniarie e ammende per 16mila euro.

Le sanzioni sono relative a violazioni anche di carattere organizzativo e di ordine igienico-sanitario, mancato rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, mancanze nel rapporto giuslavoristico con dipendenti non in regola (in due casi). Denunciate sei persone, gestori o rappresentanti di alcuni dei locali controllati.

Alle attività di controllo hanno collaborato anche i funzionari civili dell’ispettorato territoriale del lavoro di Sassari.

(Unioneonline/v.l.)

