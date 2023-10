Anche il Tribunale del Riesame di Sassari, come già aveva fatto la gip di Tempio, Marcella Pinna, boccia la richiesta di arresto di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, indagati per la scomparsa della pensionata olbiese, Rosa Bechere, della quale non si hanno più notizie da quasi un anno.

I giudici sassaresi hanno rigettato le richieste della Procura di Tempio, che fa un altro giro a vuoto sulla vicenda. Peraltro il pm non aveva chiesto alla gip l’arresto dei due indagati contestando i reati di omicidio e occultamento di cadavere, ma solo le ipotesi legate all’appropriazione di denaro e beni della pensionata olbiese.

A quasi un anno dalla scomparsa della donna, il dato rilevante è non ci sono prove decisive a carico della coppia sul reato più grave, non c’è neanche la prova della morte di Rosa Bechere. Nel frattempo Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu sono stati additati come responsabili del delitto.

Tutte le attività tecniche, almeno sino a questo momento, hanno dato esito negativo e non è emerso nulla neanche dagli interrogatori. Il difensore della coppia, il penalista Giampaolo Murrighile, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

