«La comunità di Buddusò è profondamente scossa e addolorata per la tragica scomparsa del giovane carabiniere e nostro concittadino, Sebastiano Marrone, di soli 23 anni, in servizio presso la stazione dei carabinieri di San Severo».

Ha il tono composto e istituzionale il comunicato del Comune di Buddusò che rappresenta il lutto per la perdita del giovanissimo militare cresciuto nella comunità gallurese.

«La notizia della sua perdita ha colpito tutti noi, lasciando un grande vuoto e un profondo dolore. In questo momento di immensa tristezza, ci stringiamo con affetto sincero alla sua famiglia, ai colleghi dell’Arma e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Sebastiano e di condividere con lui un pezzo di strada», prosegue la nota dell’amministrazione.

Nonostante la sua giovane età, «Sebastiano ha saputo incarnare i valori più alti del servizio e della dedizione: il senso del dovere, la generosità, la disponibilità verso gli altri. Era un ragazzo che amava il proprio lavoro e la propria comunità, e che con il suo sorriso e la sua bontà sapeva farsi voler bene da tutti. Buddusò perde non solo un servitore dello Stato, ma un figlio amato, un giovane esempio di impegno e di umanità. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e continuerà a essere motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità».

A quello del Comune si unisce il cordoglio dell’Arma: «Il comandante Generale, Salvatore Luongo, e tutta l'Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio alla famiglia del carabiniere Sebastiano Marrone, deceduto oggi a San Severo in un incidente stradale nel corso del servizio».

