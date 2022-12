Importante e lodevole gesto della famiglia Molinas che ha donato un’auto all'associazione Auser di Calangianus . Il mezzo è stato benedetto dal parroco, Don Umberto.

«Il nuovo automezzo consentirà all'Associazione di proseguire il servizio di accompagnamento delle persone che hanno necessità di raggiungere le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche - spiega il sindaco, Fabio Albieri -. Si tratta di un servizio importantissimo, soprattutto in un momento come questo che stiamo attraversando, nel quale è complicato usufruire di assistenza sanitaria nelle strutture o presidi ospedalieri vicini».

«A nome mio personale, dell'Amministrazione Comunale e della Comunità di Calangianus, ringrazio di cuore la famiglia Molinas per questo gesto di grande generosità, i soci dell'Auser e la presidente Lina Cugini, gli autisti il cui prezioso impegno è fondamentale per garantire un servizio così importante per il nostro paese - conclude il primo cittadino -. Un pensiero lo rivolgo a Giovanna Romano, presidente dell'Auser recentemente scomparsa, della quale ricordo il disinteressato e costante impegno a favore degli altri, soprattutto di quelli con maggiore difficoltà».

