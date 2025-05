C’è preoccupazione a Calangianus per l’andata in pensione tra poche settimane del dottor Gio Martino Loddo, un professionista che opera da molti decenni nel territorio comunale in qualità di medico di medicina generale.

Una preoccupazione condivisa dal sindaco, Fabio Albieri, che ha scritto al commissario straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, all’Ares e all’assessore regionale alla Sanità, «in considerazione del fatto che il professionista è massimalista, avendo un numero massimo di pazienti, quasi tutti residenti nel Comune che amministro, si evidenzia che l’assenza determinerebbe gravi disagi al territorio».

Il sindaco nella missiva sottolinea «che la notizia della cessazione di attività sta creando forte preoccupazione tra i concittadini, in quanto consapevoli di perdere in ambito locale un riferimento importante per le problematiche sanitarie» e chiede ai soggetti destinatari della stessa missiva, «quali iniziative stiano portando avanti per la sostituzione in tempi celeri del medico». Una situazione non nuova questa, in Sardegna e in Gallura, specialmente nei piccoli centri, per i quali è forte la difficoltà alla sostituzione dei medici di famiglia andati in quiescenza.

