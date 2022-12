L’anteprima è oggi, 23 dicembre, antivigilia di Natale, alle ore 18:30, col tradizionale “Lu ciocca ciocca”, con Maria e Giuseppe in ricerca di alloggio.

Partendo dalla Chiesa di Sant’Anna a Calangianus saranno accompagnati in cammino tra le vie del paese dalla musica delle launeddas di Raffaele Serri e accolti dalla Banda Musicale M. Columbano di Calangianus. Quello di questa sera è, come detto, l’anteprima del presepe vivente di “Pasca di Natali in carrera”, che invece si svolgerà lunedì 26 dicembre, con la presenza di figuranti e animali, mentre venerdì 6 gennaio, ci sarà l’arrivo dei Magi e della Befana.

Il presepe viene allestito ogni anno in una zona diversa del paese. Quest’anno sarà ospitato nei locali dell’antico convento settecentesco in Via San Francesco, già sede del Museo del Sughero. Durante l’evento sarà possibile vedere le botteghe degli antichi mestieri e si svolgeranno balli e canti tradizionali. Sarà inoltre possibile degustare piatti tipici.

Un mercatino darà la possibilità di acquistare prodotti artigianali. L’evento è organizzato dall’Associazione Contiamoci, in collaborazione con altre associazioni locali e il patrocinio del Comune di Calangianus.

