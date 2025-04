Paura nella tarda mattinata di oggi a Calangianus per un incendio divampato in un appartamento di via Ferracciu.

I vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti intorno alle 12,30 per domare le fiamme divampate al secondo piano in una palazzina.

Durante l’intervento è stato portato in salvo un cane di grossa taglia che si trovava all’interno dell’abitazione.

Le cause dell’incendio non sono chiare. Non risultano coinvolte persone.

