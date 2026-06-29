Il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, ha formalizzato la proposta di revoca della contestatissima ordinanza (n.50 del novembre 2025) di Cala Finanza.

La proposta di delibera è l’unico punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per domani pomeriggio.

Francesco Lai presenterà i risultati degli accertamenti tecnici del Comune sull’area attorno alla ex Villa Joy, si parla di nuovi elementi in possesso anche del Corpo Forestale.

Sarà revocato il cambio di destinazione d’uso di Villa Joy (da residenziale a turistico ricettivo) e in teoria verrà meno un presupposto del progetto di un camping di lusso a Cala Finanza (autorizzato dalla Stato). Sarà cancellata anche la cessione di otto ettari al Comune (per un parco pubblico).

Resta comunque in piedi l’autorizzazione Zes Unica ottenuta da Tavolara Bay, società promotrice dell’intervento. La srl sardo brasiliana, a questo punto, potrebbe anche ritenersi danneggiata dalla revoca.

La società, assistita dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, sarà in giudizio l’otto luglio davanti al Tar (ricorso della Regione contro la Zes Unica) e a novembre (ricorso della società contro le ordinanze di demolizione emanate dal Comune di Loiri Porto San Paolo).

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