Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Budoni, dove una turista francese di 86 anni è morta in seguito ad un infarto, mentre si trovava nella piscina dell’Hotel Sporting fra Agrustos e Porto Ottiolu.

Per la donna, immediati i soccorsi dal bagnino della struttura ricettiva e poi dell’ambulanza del 118 giunta rapidamente sul posto, insieme all’elisoccorso levatosi in volo dalla vicina base di Olbia.

Ma nonostante le manovre di rianimazione, andate avanti per diversi minuti, per l’anziana turista non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso e il supporto alle forze in campo.

Grande lo sgomento di ospiti e personale del noto hotel, tra le mete più ambite per i turisti nazionali e stranieri che, già da giorni stanno affollando il centro gallurese.

Giorgio Ignazio Onano

© Riproduzione riservata