Trasgressore sorpreso in flagranza, l'amministrazione comunale di Budoni dichiara guerra all'abbandono dei rifiuti. Dopo l'episodio, segnalato dai cittadini che hanno consentito il rapido intervento del sindaco, Antonio Addis, e della Polizia municipale, concluso con la sospensione della patente e una pesante ammenda a carico del responsabile del deposito illecito di rifiuti in un'area non autorizzata, il Comune del paese gallurese inasprisce le sanzioni e intensifica i controlli.

L’amministrazione comunale ha annunciato un piano di vigilanza su tutto il territorio con l'installazione di numerose fototrappole per monitorare le zone soggette a conferimenti illeciti.

«La tutela dell'ambiente e del decoro urbano è una priorità assoluta per la comunità, chi abbandona rifiuti danneggia l’intero territorio e verrà perseguito senza esitazioni secondo il principio: chi sporca paga e paga caro», ha detto Addis, sollecitando la collaborazione dei suoi concittadini.

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