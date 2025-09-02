Con l'apertura delle iscrizioni, ieri mattina, si è ufficialmente aperta la 22esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto round del Campionato Italiano Rally Terra e terzo della Coppa Rally di Zona 9 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. La manifestazione si svolgerà da giovedì 25 a sabato 27 settembre con base a Berchidda e, come di consueto, oltre al Rally Moderno, gli organizzatori della Rassinaby Racing proporranno il settimo Rally Vermentino Historicu, che sarà valido come quinta prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e come terzo round del Campionato Regionale.

Sarà possibile perfezionare l’iscrizione al Rally dei Nuraghi e del Vermentino fino alle 24 di venerdì 19 settembre. Per il Rally Storico, invece, si ci sarà tempo fino alle 18 di lunedì 22.

Il programma della gara prevede nella mattina di venerdì 26 settembre la Qualifying Stage e lo Shakedown (2,58km di sterrato) nel territorio comunale di Berchidda. Alle 13 verrà pubblicato l’elenco partenti e alle 14 ci sarà la cerimonia di partenza in Piazza del Popolo a Barchidda, seguita dai doppio passaggi sulla Tula-Erula (12,32km, partenza ora 14.43 e 17.17) intervallati da un riordino a Erula alle 15.08. Dopo il secondo passaggio, le auto rientreranno a Berchidda e si dirigeranno prima in assistenza (via del Vermentino, ore 18.33) e poi, dalle 19.15, al riordino notturno al Campo Sportivo.

La giornata del sabato si aprirà alle 8.45 con un ingresso in parco assistenza, poi gli equipaggi saranno impegnati nelle speciali Oschiri (7,28km, ore 9.33 e 13.22) e Terranova (14,73km, 10.47 e 14.36), una novità dell’edizione 2025 che è però il gradito ritorno di una classica. Tra il primo e il secondo giro, previsti il riordino al Campo Sportivo di Berchidda (11.39) e per l’ingresso in assistenza (12.19) prima dello sprint finale. Alle 15.30, la cerimonia di premiazione e il podio tricolore in Piazza del Popolo a Berchidda.

© Riproduzione riservata