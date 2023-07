Protagonista (e caso studio) dei percorsi per l'efficienza energetica europea, il Comune di Berchidda è volato nel Nord Europa per confrontarsi con decine di partner europei per la realizzazione della comunità energetica.

Si chiamano Cyber Seas, progetto studio a cui ha partecipato Berchidda a Helsinki per apprendere le modalità di protezione della rete elettrica, e Masterpieces quello tenuto a Uppsala, con l'obiettivo di accompagnare il Comune nella realizzazione della comunità energetica.

«Ci stiamo confrontando con le più avanzate realtà europee e l'impegno dell’amministrazione comunale è ripagato con questi risultati - dice il sindaco, Andrea Nieddu -. Non solo, andiamo oltre puntando anche alle energie rinnovabili».

Oltre a sostituire l'infrastruttura di distribuzione, le vecchie cabine di cinquant'anni e illuminazione attuale con lampade a basso consumo led, l'amministrazione comunale ha già acquisito aree industriali per allestire un impianto fotovoltaico al fine di soddisfare buona parte del fabbisogno energetico della comunità locale per abbattere il costo delle bollette e rispettare l'ambiente.

L'amministrazione comunale sta investendo sulla rete elettrica, sull'illuminazione, su smart grid e comunità energetica circa sei milioni di euro di finanziamenti pubblici.

