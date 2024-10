Con un balzo in avanti di 11 posizioni in un anno, il 7 Pines Sardinia scala la classifica dei migliori resort in Europa. Confermandosi sempre più al top. Il resort di Baja Sardinia è stato infatti premiato ai Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2024, passando dal 25esimo al 14esimo posto dopo una sola stagione.

Il prestigioso riconoscimento è il risultato del voto di oltre mezzo milione di lettori Condé Nast Traveller in tutto il mondo che hanno inviato valutazioni e commenti, condividendo le loro recenti esperienze di viaggio. Le nomination per la categoria degli alberghi sono assegnate sulla base di vari criteri, tra cui posizione, servizio, cibo e atmosfera, mentre la classifica del 2024, ufficializzata ai primi di ottobre, sarà presente nel numero di novembre della rivista.

«È bellissimo essere considerati tra i migliori resort d’Europa secondo una rivista autorevole come Condé Nast Traveller: come gruppo siamo molto felici, e l’obiettivo è scalare ancora la classifica, sperando di riuscire col tempo a raggiungere la vetta», dice entusiasta Vito Spalluto, managing director del 7 Pines Resort Sardinia.

«La nostra ricetta è tanta passione da parte di tutti, comunicazione a livello orizzontale e rendere partecipe del progetto l’intero team di lavoro. Quando siamo partiti nel gennaio del 2022 – racconta Spalluto – il 7 Pines era un cantiere aperto, e quando abbiamo aperto il 1° agosto dello stesso anno avevamo a disposizione solo la metà delle camere della struttura, ma sapevamo che potevamo compensare col servizio offerto. Anche perché per natura sono resiliente, e dunque propenso ad affrontare un problema come se fosse un’opportunità».

Intanto la stagione, iniziata il 16 aprile, non è ancora finita. «Chiudiamo il 21 ottobre, e siamo al 91 per cento dell’occupazione del resort. Quest’anno dall’apertura non siamo mai andati sotto il 70 per cento, per cui posso tranquillamente dire che la stagione è stata un successo», aggiunge il direttore, che pensa già al 2025. «Continueremo con i progetti gastronomici di Spazio by Franco Pepe (fresco del titolo di miglior pizzaiolo del mondo per The best Pizza Awards 2024, ndr) e del Capogiro, il nostro ristorante gourmet che è entrato a far parte della guida Michelin Italia proprio quest’anno, e che vogliamo sempre più radicato nel territorio con prodotti a km zero».

Ma non solo. «C’è il Cone Club, con novità in arrivo, e abbiamo in mente programmi rivolti al sociale e alla politica degli zero sprechi e nuovi eventi sportivi, per gli ospiti e per gli esterni. Perché il 7 Pines – conclude Spalluto – è un resort a porte aperte».

