Due murales d’autore sono la nuova attrattiva del centro abitato e delle frazioni di Badesi.

Il sindaco Gianmario Mamia ha ringraziato l’artista Claudio Rolfi e la sua famiglia per i bellissimi Murales dipinti in via Risorgimento ed in via Veneto nel borgo di Muntiggioni. Spiega il primo cittadino: «Per il raggiungimento di questo obbiettivo è stata indispensabile la collaborazione della Pro Loco guidata da Andrea Sechi, della ditta OGS di Edoardo Oggiano e di Sonia Oggiano che ha messo a disposizione la grande parete e dei dipendenti comunali. Con queste due opere abbiamo sigillato la fine dell'estate 2024, una stagione di grandi numeri, sia di presenze che di eventi. Si passa alla nuova programmazione prima invernale con un importante evento poco prima di natale e la futura stagione estiva».

Ancora Mamia: «Nel frattempo proseguiremo ad abbellire il nostro paese con ulteriori opere, il tutto con i fondi incassati dall'imposta di soggiorno che nel 2024 hanno superato i quattrocentomila euro. Fondi che ci hanno permesso di creare nuovi servizi, uno di questi, che ha avuto grande successo, è il bus BEACH TO BEACH. Il mezzo ha dato ai turisti la possibilità di spostarsi gratuitamente all'interno del nostro territorio».

