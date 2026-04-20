Con l’auto fuori strada a Caprera. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 13.30, quando i vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti sull’isola all’altezza del bivio per Stagnali.

Lì, per cause ancora da accertare, un macchina è uscita di strada, fermandosi solo dopo alcune decine di metri in un campo. A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone, tra cui due ragazzi: tutti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo e sono risultati illesi, riportando soltanto un forte spavento.

Sul posto il 118 con la Polizia Locale per i rilievi del caso.

(Unioneonline)

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