Atti vandalici a Olbia, pugno duro di Nizzi: «Non tolleriamo gesti che offendono la memoria, la cultura e il senso civico»Sfregiata con una vernice rossa L'Aquila della Regia aeronautica posizionata nell'ex idroscalo
Pugno di ferro del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, contro il vandalismo dilagante in città. “Abbiamo riscontrato atti vandalici su alcuni simboli della nostra città: monumenti, targhe commemorative, spazi pubblici”, scrive su Facebook il primo cittadino.
«Non tolleriamo gesti - aggiunge Nizzi - che offendono la memoria, la cultura e il senso civico: i simboli sono ciò che ci unisce, ciò che ci rappresenta e imbrattarli significa mancare di rispetto a tutta la comunità».
Sfregiata con una vernice rossa L'Aquila della Regia aeronautica posizionata nell'ex idroscalo, il sindaco di Olbia aggiunge: «Abbiamo avviato immediatamente le procedure per il ripristino e stiamo collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili, a loro ricordiamo che il vandalismo non sarà mai tollerato da questa amministrazione».
Nizzi, poi, ha invitato «tutti i cittadini a vigilare, a segnalare, a difendere ciò che ci appartiene: Olbia è di tutti e tutti dobbiamo prendercene cura».