Pugno di ferro del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, contro il vandalismo dilagante in città. “Abbiamo riscontrato atti vandalici su alcuni simboli della nostra città: monumenti, targhe commemorative, spazi pubblici”, scrive su Facebook il primo cittadino.

«Non tolleriamo gesti - aggiunge Nizzi - che offendono la memoria, la cultura e il senso civico: i simboli sono ciò che ci unisce, ciò che ci rappresenta e imbrattarli significa mancare di rispetto a tutta la comunità».

Sfregiata con una vernice rossa L'Aquila della Regia aeronautica posizionata nell'ex idroscalo, il sindaco di Olbia aggiunge: «Abbiamo avviato immediatamente le procedure per il ripristino e stiamo collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili, a loro ricordiamo che il vandalismo non sarà mai tollerato da questa amministrazione».

Nizzi, poi, ha invitato «tutti i cittadini a vigilare, a segnalare, a difendere ciò che ci appartiene: Olbia è di tutti e tutti dobbiamo prendercene cura».

