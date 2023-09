A Olbia, fervono i preparativi per accogliere l'ordinazione episcopale del nuovo vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari.

Per agevolare l'organizzazione delle celebrazioni, che si terranno oggi alle 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo, dalle 16.30 alle 24 saranno chiuse al traffico via dello Zaffiro, via del Quarzo e via dell'Ametista mentre dalle 15 sono vietate sosta e fermata delle auto in via Bazzoni Sircana, nel tratto compreso tra via dell'Onice e via del Topazio.

L'area sarà chiusa da transenne messe a disposizione dall'amministrazione comunale, insieme a circa duemila sedie, una tribuna da 150 posti per i cori e i contenitori aggiuntivi per la raccolta dei rifiuti.

