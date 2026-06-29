I carabinieri del Nas di Sassari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare interdittiva nei confronti di due imprenditori della provincia coinvolti in un giro di aste truccate.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura della Repubblica, impone ai due soggetti il divieto assoluto di esercitare attività d’impresa e di ricoprire uffici direttivi per sei mesi.

Secondo l'ipotesi accusatoria, i due indagati – che avrebbero agito in concorso con altre cinque persone, tutte indagate – sono ritenuti responsabili del reato di turbata libertà degli incanti.

Al centro delle indagini degli investigatori ci sono diverse aste giudiziarie disposte dallo stesso Tribunale gallurese in un arco temporale compreso tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, che sarebbero state condizionate o alterate dalle condotte illecite degli indagati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata