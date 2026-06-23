Sono iniziati, a Cannigione, i lavori per il completo rifacimento dell’area giochi del parco Riva Azzurra. L’intervento, avviato dall’Ufficio Ambiente del Comune di Arzachena, punta a restituire a residenti e turisti uno spazio più sicuro, inclusivo e curato, destinato ai bambini e alle famiglie.

Il progetto prevede l’installazione di nuove attrezzature pensate per favorire l’accessibilità e abbattere le barriere, con particolare attenzione alle esigenze di tutti i piccoli utenti. Tra le novità più significative figura la realizzazione di una pavimentazione anti-trauma in gomma colata, una soluzione innovativa finalizzata ad una maggiore sicurezza durante il gioco. L’area sarà inoltre caratterizzata da un allestimento ispirato al mare. Disegni e giochi in due e tre dimensioni richiameranno l’ambiente marino e la spiaggia, trasformando il parco in uno spazio capace di stimolare la fantasia e la creatività dei bambini attraverso attività all’aria aperta.

L’iniziativa, promossa dall’assessore all’Ambiente e alla Pubblica istruzione, Michele Occhioni, si inserisce nel più ampio piano comunale di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire spazi pubblici sempre più decorosi, sicuri e accessibili, favorendo la socialità e la qualità della vita dei residenti e dei turisti.

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