«Nel rinnovo del piano della mobilità urbana pensato per Arzachena – ha affermato la delegata Stefania Fresu - ho incluso un ampliamento delle tratte coperte da Lu Pustali. Il servizio si rinnova anche nella comunicazione ai cittadini e ai turisti con nuove mappe, una nuova colorazione delle linee e l’aggiunta di ulteriori cartelli stradali per rendere il servizio più fruibile e comprensibile».

Il Comune dunque rilancia il servizio di trasporto pubblico locale Lu Pustali a sostegno delle politiche di destagionalizzazione e di ampliamento dell’offerta turistica. Il 1° giugno verrà inaugurata la Linea Arancio, voluta dalla delegata, una nuova tratta che si aggiunge alle 3 esistenti per collegare il centro di Arzachena e i borghi ai siti archeologici de La Prisgiona, Coddhu Ecchju e Li Muri fino al 15 settembre, con corse ogni giovedì e venerdì. La Linea Blu da Arzachena a Cannigione parte con gli orari estivi e corse aggiuntive dal 12 giugno.

Anche la Linea Smeralda che collega Arzachena a Porto Cervo, Liscia di Vacca e Baja Sardinia passando per Monticanaglia e Abbiadori riparte il 12 giugno insieme alla Linea Rosa, che collega ugualmente Arzachena a Porto Cervo, ma con un percorso alternativo sulla panoramica lungo il golfo di Arzachena, passando da Cannigione, Baja Sardinia e Poltu Quatu. Allo studio c’è poi una Linea Notte che, durante i fine settimana di luglio e agosto, collegherà le località più in voga per la movida tra la Costa Smeralda, Cannigione e Baja Sardinia, al fine di garantire, ai più giovani, spostamenti in sicurezza.

