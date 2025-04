«C’è stata un’ottima risposta da parte del pubblico». È soddisfatta Nicoletta Orecchioni, delegata comunale allo Sport e allo Spettacolo, commentando il buon esito della prima edizione del Pasquetta Sound festival, andato in scena tra il centro storico di Arzachena e il borgo di Cannigione.

«Abbiamo registrato la presenza di tanti turisti stranieri, incuriositi dai prodotti artigianali in esposizione e dai dolci tipici preparati dal vivo. Questa prima esperienza, con 3 giornate di appuntamenti per Pasqua, ci ha soddisfatto e ha fornito molti spunti su come far crescere la manifestazione nelle prossime edizioni».

Si conferma, come sempre, un grande successo il concerto fronte mare a Cannigione con Coez, Aka 7even e Shari, che hanno offerto al pubblico, 5 ore di spettacolo.

«Per il decimo anno consecutivo - prosegue Orecchioni - il Comune ha offerto uno spettacolo a ingresso gratuito con cantanti di livello nazionale per celebrare l’avvio della stagione turistica». Durante l’evento, il sindaco Roberto Ragnedda è salito sul palco e ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta poche ore prima. Il primo cittadino ha invitato il pubblico a dedicare un lungo applauso al Santo Padre.

© Riproduzione riservata