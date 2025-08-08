Incidente stradale sulla provinciale 115, circonvallazione di Arzachena.

Sul posto i vigili del fuoco di Arzachena, lo scontro frontale tra due vetture all'altezza del bivio per Palau.

Le macchine sono state messe in sicurezza e gli occupanti presi in carico per le cure dal personale del 118.

Sul posto disagi per la circolazione, le operazioni gestite dalla Polizia Locale di Arzachena.

