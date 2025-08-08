l’incidente
08 agosto 2025 alle 14:19aggiornato il 08 agosto 2025 alle 14:21
Arzachena, scontro frontale sulla provinciale 115Lo schianto all’altezza del bivio per Palau
Incidente stradale sulla provinciale 115, circonvallazione di Arzachena.
Sul posto i vigili del fuoco di Arzachena, lo scontro frontale tra due vetture all'altezza del bivio per Palau.
Le macchine sono state messe in sicurezza e gli occupanti presi in carico per le cure dal personale del 118.
Sul posto disagi per la circolazione, le operazioni gestite dalla Polizia Locale di Arzachena.
(Unioneonline)
