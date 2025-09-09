Scontro frontale nella notte ad Arzachena tra due automobili che viaggiavano sulla strada statale 125.

Le due vetture si trovavano non lontano dal bivio di Cannigione quando per cause da accertare si sono scontrate.

Cinque i feriti che hanno avuto bisogno delle cure del 118, quattro occupanti di una vettura e il guidatore dell'altra auto coinvolta nell'incidente. Le loro condizioni non sono gravi ma sono stati trasportati per ulteriori accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo di Olbia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena e i carabinieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata