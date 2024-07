Pauroso incidente, intorno alle 15, ad Arzachena.

I soccorritori sono entrati in azione in via Pitagora, sulla circonvallazione, dove si sono scontrate una moto e un’automobile.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, che è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Olbia da un’ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area circostante, e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di legge utili a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata