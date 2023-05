L’istituzione di nuovi parcheggi a pagamento a Cannigione, per un totale di 367 posteggi in via Nazionale, nel lungomare Andrea Doria e nel parco Riva Azzurra, viene motivata dal sindaco, Roberto Ragedda, con «lo scopo di migliorare la viabilità nel borgo e favorire la rotazione delle auto nei punti più caldi, dove l’accesso alle attività commerciali, ai locali pubblici e ai servizi del porto è diventato sempre più difficoltoso».

Per cui si è reso necessario «garantire maggiore flessibilità e ricambio per soddisfare le esigenze dei tantissimi visitatori e dei lavoratori stagionali che gravitano nelle aree costiere». Il sindaco chiarisce poi che «i residenti saranno sempre agevolati perché le nuove aree sono incluse nel costo dell’abbonamento che sottoscrivono ogni anno, mentre i maggiori introiti derivanti dall’aumento delle tariffe orarie verranno reinvestiti per la creazione, la manutenzione e la gestione di nuovi parcheggi pubblici, per finanziare il trasporto urbano e incentivare la mobilità».

È di 15 euro il costo annuale per ciascuna auto immatricolata a residenti. Se l’abbonamento per i residenti è rimasto invariato, precisano dal Comune, le tariffe orarie e gli abbonamenti per non residenti, invece, sono stati incrementati per far fronte all’aumento nei costi di manutenzione e gestione delle aree e avviare nuove iniziative per l’innovazione nella mobilità. Le tariffe a pagamento in via Nazionale, nel lungomare Andrea Doria e al parco Riva Azzurra saranno richieste solo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. La data di avvio del servizio di parcheggio a pagamento in tutto il territorio comunale sarà, indicativamente, dal prossimo giugno.

