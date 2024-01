Il dirigente dell’Ufficio comunale competente ha approvato e la Giunta ne ha preso atto con deliberazione dello scorso 19 gennaio; si tratta del progetto di fattibilità tecnica ed economico contenuto in una proposta di Project Financing per l’affidamento ad un’Associazione Temporanea di Imprese (RI.AN S.R.L.S., JJP S.R.L., P.A.C. S.C.AR.L. SO.LI.DA. S.C.S., GG CARLETTI,), per la realizzazione e l’affidamento in concessione, per la durata di venti anni, della sistemazione e della gestione a pagamento dei parcheggi del litorale del Comune di Arzachena (20 aree di sosta, in 18 località turistiche distinte, sparse nel territorio costiero arzachenese) e per la realizzazione di un nuovo parcheggio seminterrato in centro, di fronte al municipio, in Piazza Segni.

La proposta, si legge nella deliberazione, non comporta oneri a carico del Comune di Arzachena; prevede oneri esclusivi in capo al privato per quanto riguarda ogni intervento necessario per garantire al Comune la fruibilità ed il godimento successivamente alla scadenza della concessione; consentirà al Comune di offrire: da un lato nuovi posti auto e dall’altro posti auto più confacenti e funzionali all’utilizzo.

© Riproduzione riservata