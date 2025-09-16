Arzachena, oltre 3000 visite in poche settimane al Museo del PaneUna testimonianza viva della civiltà contadina
Non saranno numeri della Galleria degli Uffizi di Firenze, ma quelli in termini di presenze contati nel piccolo Museo del Pane di Arzachena, oltre 3000 persone in poco più di 2 mesi, non sono che ampiamente significativi dell’interesse che questo ha suscitato non solo tra i residenti ma anche tra i tanti turisti.
Allestito nel centro storico della cittadina, in 2 stanzette messe a disposizione dalla Parrocchia di Santa Maria della neve, il Museo del Pane presenta nel primo piccolo locale il forno a legna, dove le massaie arzachenesi d’un tempo si recavano con i pani già preparati a casa per essere infornati e cotti, mentre nell’altra stanza, alla quale si accede superando due gradini, si trovano una serie di attrezzi utilizzati per la coltivazione della terra e del grano in particolare e per l'allevamento del bestiame, unitamente ad arredi casalinghi della vita quotidiana.
Nella stessa stanza una serie di fotografie degli stazzi, in bianco e nero e a colori. Ad organizzare il tutto è stata l’associazione La Scatola del Tempo, della quale presidente Mario Sotgiu: «Numeri che raccontano il successo di un luogo prezioso per la nostra comunità», commenta.
«Dietro questo bel risultato c’è la passione di diverse persone: volontari, operatori culturali, Comune di Arzachena e sostenitori che hanno collaborato per far conoscere e valorizzare questo scrigno della nostra memoria e che gli arzachenesi chiamano “La Casedda di lu Furru”. Grazie a questa disponibilità - prosegue il presidente, Mario Sotgiu - il Museo è diventato un luogo vivo, capace di emozionare i visitatori e far rivivere antichi gesti e profumi legati alla cultura degli stazzi e del pane. Tutto questo arricchito dalle belle fotografie di Giuseppe Contini che, a giudicare dai commenti lasciati nel registro delle firme, è riuscito ad emozionare ancora una volta. È importante credere nella bellezza della propria storia… ed è importante condividerla».