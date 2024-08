Iniziati i lavori lo scorso febbraio, sono stati portati a termine nei giorni scorsi. Si tratta della riqualificazione dell’area circostante la chiesa del rione di Santa Lucia, nel centro storico. «Da 25 anni l’area versava in uno stato di degrado», ricorda Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni. «Oggi vediamo un cambiamento radicale dell’intero spazio; Il pericoloso sterrato con dislivello di 7 metri è stato sostituito da rampe per disabili e nuove gradinate che migliorano l’accessibilità e il decoro urbano. Abbiamo investito 260 mila euro per questi lavori conclusi tempestivamente in 6 mesi per cui è stato utilizzato esclusivamente granito». Mancano ancora il completamento degli interni del bagno pubblico realizzato accanto al parcheggio e la piantumazione del verde, ammete l'assessore, promettemdo che «entro pochi mesi anche queste rifiniture saranno finanziate». Quell'area e quella chiesa sono «un simbolo del paese», prosegue l'assessore Azzena; «Ho ritenuto doveroso inserire l’intervento tra le priorità e rispondere ai tanti residenti che ne chiedevano la riqualificazione. Oggi vediamo un cambiamento radicale dell’intero spazio inserito nel piano di antica e prima formazione del PPR (Piano Paesaggistico Regionale), quindi di particolare pregio».

