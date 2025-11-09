Arzachena: la Consulta intercomunale elegge una donna, Caterina RoselliSi tratta di una 29enne di Calangianus
Cambiamento ai vertici della Consulta Intercomunale Gallura. L’assemblea riunita ieri ad Arzachena ha eletto Caterina Roselli, 29 anni, di Calangianus, nuova presidente dell’organismo che riunisce diversi Comuni galluresi. Succede a Piero Bardanzellu, che ha guidato la Consulta negli ultimi cinque anni. Un passaggio di testimone che segna, tanto un evidente salto generazionale quanto la prima elezione di una donna a ricoprire questo ruolo. «Sono molto contenta, è una bella storia, inaspettata», ha commentato subito dopo l’elezione. Laureata in Mediazione linguistica, si occupa soprattutto di russo e inglese con particolare attenzione alla tutela delle lingue locali. «Il gallurese è la mia lingua, quella con cui sono cresciuta, parlata in famiglia insieme all’italiano», spiega. Il suo interesse accademico si concentra anche sul rapporto tra lingue minoritarie e identità femminile, tema che considera strategico per la valorizzazione dei territori. E sulla Consulta aggiunge: «Soprattutto sono per il lavoro di squadra. Penso che la collaborazione sia fondamentale: l’inserimento all’interno di determinate reti può favorire molto sia la Consulta che la lingua». Roselli ha assicurato che la nuova presidenza farà tesoro dell’esperienza precedente, puntando a rafforzare il ruolo dell’organismo come luogo di confronto, promozione culturale e progettazione condivisa del futuro della lingua gallurese.